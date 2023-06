Amelia, la ‘Casa del sole’ compie 30 anni

La ‘Casa del sole’ di Amelia compie 30 anni e festeggia la ricorrenza con una serie di appuntamenti. Autocostruita da ragazzi e famiglie, fu inaugurata il 13 giugno 1993 e da allora svolge attività educative e di solidarietà fondamentali per il territorio. «Il trentesimo – spiegano i volontari di Arciragazzi ‘Casa del sole’ – è stato un anno di ascolto e di coprogettazione che continua e si allarga alla città. Vogliamo migliorare le opportunità per bambini e ragazzi, per tutti gli adulti, genitori e nonni. La ‘Casa del sole’ è di tutta la comunità e le proposte nuove sono ben accolte». I tre giorni di festa – dal 10 al 12 giugno – prenderanno il via sabato alle 16.30 con l’esibizione del Coro del salotto della creatività. A seguire la presentazione del gruppo Buon vicinato, nato di recente ma già con un programma intenso, e la cena sociale col saluto ai volontari di ieri e di oggi. Lunedì 12 dalle 16.00 l’open day per presentare i nuovi corsi di sport e musica che partiranno dopo l’estate. «La pandemia – aggiungono i volontari – ha acuito l’isolamento e la fragilità. L’esigenza rilevata dal dialogo con gli ‘attori principali’ ragazzi e ragazze e dal confronto con le famiglie e con i servizi sociali e sanitari, è di migliorare i percorsi di aggregazione, di graduale maggiore autonomia, le esperienze formative e sociali, di cittadinanza creativa e attiva dei nostri più piccoli concittadini, dando concretezza e forza incisiva ai loro diritti».

