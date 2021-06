Anche Florentino Perez fa i complimenti alla Ternana di Lucarelli

Condividi questo articolo su

















«Colgo l’occasione per fare i complimenti all’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli per la spettacolare stagione che ha fatto la squadra conquistando la promozione dalla C alla Serie B». Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha citato anche le Fere nel corso del suo intervento video al “Gran Galà del Calcio Umbro”, nel corso del quale è stato assegnato (per la seconda stagione) il premio in memoria di Ernesto Bronzetti, dedicato all’operatore di mercato ternano scomparso quattro anni fa.

Bronzetti, amico galante

«È un onore partecipare al premio Bronzetti – ha detto Florentino – per il significato molto speciale che ha per me. Ernesto Bronzetti è stato un amico galante per tutta la vita. L’ho conosciuto nel 2000 quando sono diventato presidente del Madrid. Ho avuto un rapporto meraviglioso con lui e continuo ad averlo con la sua famiglia».