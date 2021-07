Bocconi avvelenati a Fontechiaruccia: nuovo episodio

Già in passato è accaduto e ora di nuovo l’amara scoperta. Una polpetta avvelenata è stata trovata in via del Convento a Fontechiaruccia, frazione di Montefranco: «Purtroppo si ricomincia con i bocconi avvelenati – lo sgomento di una residente – lasciati in giro da qualche individuo che odia gli animali. Non è la prima volta, anche questa primavera era successo e nonostante le diverse segnalazioni non è mai intervenuto nessuno per la bonifica». Proprio nell’estate 2020 era stato ucciso ‘Tommy’, il gatto adottato dalla piccola comunità.

