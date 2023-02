Arrone, moto contro furgone: 25enne in condizioni serie

Serio incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la statale 209 Valnerina all’altezza di vocabolo Isola, nel territorio comunale di Arrone. Un ragazzo 25enne di origini romene in sella ad una motocicletta è finito contro un furgone che, proveniente da una strada privata, si stava immettendo sulla statale. Il giovane non è riuscito ad evitare il violento impatto: finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. In seguito agli accertamenti – si apprende – è stato ricoverato nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni e, per il ripristino della carreggiata, gli operatori di Area Sicura.

