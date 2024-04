Terni: le simulazioni esaltano competenze e fantasia. Studenti premiati al ‘Classico’

Nei giorni scorsi si sono conclusi i progetti di simulazione ‘Snap’ e ‘Press’ – veri e propri esempi di ‘learning by doing’ – a cui hanno presto parte anche gli studenti del liceo classico ‘Tacito’ di Terni, diretto da Roberta Bambini.

Premiati

E le soddisfazioni, grazie al corpo docente ed al coordinamento della professoressa Laura Crovari, non sono mancate, visto che alcni studenti partecipanti sono stati premiati con Honourable Mentions. Si tratta di Gabriele Dapporto (2°B), Elia Leonardi (3°D), Aurora Cardinali e Martina Paterni (3°F) per la parte ‘Snap’; Lucrezia Gatti, Elena Peschiaroli, Camilla Ridolfi, Alice Tappo (1°E) e Agnese Cardarelli, Martina Pellegrini, Elena Gulli (2°D) per la parte ‘Press’.

Cosa è ‘Snap’

È una simulazione della Camera dei Deputati in cui gli studenti-parlamentari hanno prima dibattuto, poi scritto ed approvato una proposta di legge. Il topic di quest’anno riguardava l’educazione al contrasto alla violenza di genere, tema molto attuale e sentito.

Cosa è ‘Press’

È l’acronimo di ‘Progetto Redazione E Scrittura per la Stampa’: gli studenti si sono trasfornmati in giornalisti ed hanno scritto articoli, riconosciuto e smontato fake news, collaborato con i colleghi per creare una notizia usando anche mezzi digitali.