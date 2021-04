Arrone piange la scomparsa di Sergio ‘Bobbo’ Centanni

«Era il principale animatore di tutte le iniziative del paese, presente ogni anno nel gruppo arronese dei maggiaioli, era un trascinatore e sapeva sempre trovare il modo per dare allegria». Arrone oggi però non ha nulla per cui sorridere perché si ritrova a piangere la scomparsa di Sergio Centanni.

Sergio ‘Bobbo’ Centanni

Sergio, per tutti ‘Bobbo’, era stato colpito alcuni giorni fa da un’emorragia celebrale. Affidato alle cure dell’ospedale di Terni, sembrava inizialmente stare meglio ma giovedì si è spento all’età di 55 anni, lasciando due figli gemelli. ‘Bobbo’, già presidente dell’Arrone futsal, faceva parte degli sparatori di Casteldilago ed era sempre presente a tutte le iniziative che venivano organizzate ad Arrone. E proprio la ‘sua’ Arrone oggi si stringe nel dolore e nel ricordo.