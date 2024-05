Presentazione a Terni per il libro sul tesoro-borghi di Antonio Luna

Si terrà sabato 11 maggio alle ore 16, presso la sala convegni dell’Ipercoop di via Gramsci 27 a Terni, la presentazione del libro di Antonio Luna intitolato ‘L’Italia (ri)nasce dai borghi’ – Progettare il passato per conservare il futuro’. Antonio Luna è membro del comitato scientifico dell’associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’, di cui è stato presidente in Umbria. Dialogherà con l’autore Mattia Contessa, membro del consiglio di amministrazione di Coop Centro Italia. Alla presentazione interverranno alcuni ‘compagni di viaggio’ di Antonio Luna, come il direttore de ‘I Borghi più belli d’Italia’ Umberto Forte e lo scrittore Brunello Castellani. Quest’ultimo ha contribuito alla stesura del volume unitamente ad Alberto Mattei, Manuel Vaquero Piñeiro e Fiorello Primi.

