Assisi, in manette pusher 35enne

Lo hanno sorpreso a spacciare cocaina sotto la propria abitazione e non è sfuggito al blitz dell’ufficio anticrimine della polizia di Stato di Assisi. Un 35enne, con precedenti per furto e guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto a Santa Maria degli Angeli.

La cessione e il tentativo di resistenza

L’azione è partita dai due acquirenti che, in pieno giorno, si erano fermati all’altezza di un condominio per attendere il pusher: sono stati fermati e segnalati come assuntori alla prefettura. A stretto la polizia di Stato si è messa sulle tracce dello spacciatore: quest’ultimo, in stato di alterazione, ha tentato di opporre resistenza strattonando gli agenti. All’interno del borsello aveva due bustine termosaldate con 2 grammi di cocaina e 260 euro in banconote. Nella successiva perquisizione sono stati trovati ulteriori 2 grammi di cocaina, hashish e marijuana. Infine il kit per il confenzionamento e, per non farsi mancare nulla, anche alcuni soldi falsi.