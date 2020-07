Assisi, occupano una casa: denunciati in due

Una giovane coppia, dopo aver divelto una grata, ha indebitamente occupato un appartamento di edilizia residenziale nella frazione di Castelnuovo di Assisi. Quando sono arrivati i carabinieri, avvertiti da una telefonata anonima, gli occupanti si erano già sistemati all’interno dell’immobile. I rumori dello scasso ed il via vai della coppia dall’appartamento al loro camper, evidentemente, ha creato l’allarme sfociato poi nella segnalazione al 112.

Denunciati

I militari, dopo aver identificato i due, hanno potuto accertare che era stato utilizzato un piede di porco per aprire la serratura del portone d’ingresso ed una volta all’interno la coppia aveva già posizionato del materiale ed un letto. Immediatamente, è stata informata la proprietà che ha attivato le procedure per il recupero dell’immobile. Per le due persone è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria.