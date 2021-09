Va al concerto con il green pass di un’altra persona: denunciata

Voleva assistere a tutti i costi ad un concerto della rassegna Assisi Onlive 2021, tenutosi alcuni giorni fa a Santa Maria degli Angeli (Assisi). Alla fine però si è ‘beccata’ una denuncia per sostituzione di persona: protagonista del fatto una donna che ha mostrato all’entrata dell’evento il green pass di un’altra persona.

La vicenda

A scoprire il raggiro sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Assisi, in servizio di ordine pubblico predisposto in occasione del concerto. La donna – riferisce una nota della questura di Perugia – si era già presentata al pre-varco per chiedere informazioni in quanto sprovvista di una certificazione valida e quindi era stata invitata a ritornare solo dopo aver acquisito almeno l’attestazione negativa di un tampone. Si è quindi ripresentata al termine delle attività di prefiltraggio, a concerto quasi iniziato, raggiungendo il varco di accesso alla platea e mostrando all’addetto alla sicurezza il qrcode del green pass. Nel frattempo però gli agenti di polizia, che avevano riconosciuto la donna, hanno deciso di accertare la corrispondenza fra la certificazione esibita e la sua identità, così come previsto dalla normativa. È quindi emerso che la certificazione verde era sì valida, ma di un’altra persona. La donna, visibilmente in difficoltà, è stata accompagnata fuori dall’area del concerto e convocata l’indomani presso gli uffici del commissariato di Assisi per la denuncia a piede libero.