Ast, passo verso la ‘normalità’: riapre la mensa

Giornata di ritorno alla (quasi) normalità, lunedì 14 settembre, all’Ast di Terni, quando la fine dello smart working per gli impiegati coinciderà con la riapertura (in via sperimentale) dei ristoranti aziendali, chiusi ormai da quasi sette mesi. Per rispettare le misure di contenimento del Covid-19 e garantire la sicurezza dei lavoratori durante i pasti, è stato organizzato un servizio di ristorazione che consente un accesso disciplinato e contingentato ai locali mensa, con cartellonistica/segnaletica orizzontale e verticale per facilitare gli spostamenti interni. Un addetto alla sicurezza sarà inoltre incaricato di rilevare la temperatura corporea attraverso un termo-scanner (dovrà essere inferiore a 37,5°C.).

Le modalità

Sei i turni che verranno predisposti alla mensa centrale (11.45-12.30, riservato esclusivamente alle ditte terze munite di badge; 12.30-13; 13-13.30; 13.30-14; 14-14.30; 14.30-15). Per fruire del pasto il dipendente dovrà prenotare online il proprio posto a sedere e la fascia oraria di preferenza, almeno 10 minuti prima di quella prescelta.

Nessuna prenotazione è prevista invece per le mense del Centro di finitura e del Tubificio, in quanto gli spazi e le misure di sicurezza adottate dall’azienda garantiscono il distanziamento sociale. Resta invariata la modalità di prenotazione e fruizione del cestino e del pasto caldo.