Athletic Terni, corsi al via da lunedì

«Facciamo sognare i ragazzi con la regina degli sport». Questo il messaggio che lancia l’Athletic Terni per annunciare che da lunedì 30 agosto riprenderanno i corsi: via libera alle iscrizioni aperte dai nati nel 2018 in poi.

Protagonisti i tecnici e gli istruttori Fidal. «Dopo le emozioni uniche – sottolinea la società – che l’atletica leggera azzurra ha regalato alle Olimpiadi con ben cinque medaglie d’oro, per molti versi sorprendenti e sicuramente al di sopra delle aspettative più ottimistiche, l’Athletic Terni si rimette in gioco cercando di trasmettere ai giovanissimi, ragazzi e ragazze della città, la passione per questo meraviglioso sport. Il gruppo giovanile continua a crescere e in questi giorni molti ragazzi sono a Terminillo per allenarsi insieme a Marcello Capotosti, compresi coloro che si sono avvicinati all’atletica da pochi mesi. Un gruppo cresciuto nel tempo sia numericamente che qualitativamente con ragazzi che si sono meritati la convocazione in rappresentativa o che hanno partecipato ai campionati italiani».

La valenza sociale

In prima battuta l’Athletic Terni punta sulla valenza sociale dello sport: «Un approccio che ha caratterizzato soprattutto il difficile periodo post Covid. Allo stesso tempo molta attenzione viene posta sull’aspetto agonistico. I successi degli azzurri alle Olimpiadi insegnano che tutti i grandi sportivi sognano sin da piccoli di prendere parte un giorno alle grandi manifestazioni internazionali. L’obiettivo dell’Athletic Terni è proprio quello di far sognare questi ragazzi, accompagnandoli gradualmente nella crescita umana e sportiva. L’Athletic Terni nasce nel 2007 sotto la spinta di Francesco Corsetti e Leonardo Bordoni. Un gruppo ormai fra i più numerosi e qualificati dell’Umbria, con tanta voglia di mettersi in gioco e migliorare sotto lo sguardo attento di qualificati tecnici e istruttori. L’Athletic Terni è l’unica società umbra per l’atletica leggera paralimpica». Per info sui corsi sportivi è possibile contattare Leonardo Bordoni al 3939756621.