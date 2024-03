Attigliano: tensioni fra amici in vacanza. Il gip scagiona quattro giovani del posto

Una vicenda tutta ‘attiglianese’, con quattro giovani del posto – uno in realtà residente nella vicina Giove – indagati per atti persecutori e diffamazione. A distanza di due anni e mezzo dalla querela sporta da un’amica dei quattro presso il commissariato di Orvieto, il gip di Terni Chiara Mastracchio, in linea con quanto chiesto dalla procura di Terni, ha inteso archiviare il procedimento penale. E la vicenda giudiziaria si è conclusa.

La vicenda

Andando per sommi capi, in un paio di vacanze estive ‘in comitiva’ a Montalto Marina e Riccione – estati 2020 e 2021 – fra il gruppo delle ragazze, di cui faceva parte la denunciante, e quello dei ragazzi, che comprendeva anche i quattro poi indagati, erano volati sfottò, parole non proprio delicate, finanche insulti a voce e su Whatsapp. Con un fare che per lo stesso gip indica la potenziale prevaricazione di un gruppo sull’altro, accompagnata da un linguaggio a dir poco scarno e triviale. Volto a significare che le giovani, secondo i loro amici, si erano lasciate andare nel conoscere altri ragazzi in vacanza (ma, viene da commentare, saranno stati pure affari loro). Tutto ciò aveva portato la denunciante a patire profondamente questa situazione. Anche se poi, dopo la querela, le condotte degli amici non erano più proseguite. E anche se, a sentire i testi, le offese erano indirizzate generalmente a più persone, non univocamente alla ragazza in questione. Temi che la procura ha sostenuto nella propria richiesta e che il gip ha condiviso – non la persona offesa che ha invece chiesto di procedere – al pari delle difese dei quattro, rappresentate dagli avvocati Andrea Temperanza e Carlo Orsini, ovviamente soddisfatti per l’esito finale.