Auto in fiamme nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 17, lungo la supestrada E45 in direzione sud, fra Santa Lucia e Promano. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno domato le fiamme. Il mezzo è andato distrutto ma non si registrano feriti. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia di Stato.

