Camion contro auto, E45 bloccata verso nord. Donna ferita

Incidente fra un’auto e un camion sulla strada statale 3 Bis “Tiberina” (E45), all’altezza di Balanzano. Una donna di 60 anni è rimasta lievemente ferita dopo essere andata in testacoda in virtù del tamponamento con il mezzo pesante.

Traffico bloccato verso Nord

Più che la gravità dell’incidente, a fare impressione è la fila di camion in coda, il che dà la misura del traffico pesante che attraversa l’Umbria. Il transito – scrive Anas – è temporaneamente bloccato in direzione Ravenna. Sul posto sono presenti anche la polizia stradale e un’ambulanza per la gestione del traffico. Intervenuta poi anche una pattuglia dei carabinieri, per far defluire il traffico di curiosi lungo le strade interne.