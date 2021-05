Auto contro scooter fra Marmore e Piediluco: 25enne in ospedale

Incidente stradale lungo la statale 79 fra Marmore e Piediluco (strada del Porto, vocabolo Mazzelvetta) nel primo pomeriggio di sabato. L’impatto è stato fra uno scooter con in sella un 25enne che da Piediluco scendeva verso Terni, ed un’autovettura Opel Corsa che, condotta da una 65enne di Rieti, stava uscendo dal parcheggio di un ristorante. Il giovane, sbalzato a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: cosciente, lamentava dolori in particolare ad una gamba. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su