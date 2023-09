Auto ‘precipita’ nella strada adiacente: due persone ferite

Incidente stradale autonomo domenica mattina a Gualdo Tadino (Perugia) all’altezza della rotatoria nei pressi del supermercato Coop. Un’autovettura ha sfondato le barriere laterali, finendo nella strada adiacente dopo una caduta di un paio di metri. Il bilancio – riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con il personale del distaccamento di Gaifana – è di due persone rimaste ferite in maniera non grave: avrebbero riportato diverse contusioni. Dopo essere state estratte dal personale del 115, sono state consegnate alle cure dei sanitari del 118. SUl posto, per i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Gualdo Tadino.

