Autoarticolato ‘incastrato’ a Narni: viabilità in crisi

LE FOTO

Aggiornamento ore 13.50 – L’assessore Tramini rende noto che «sono iniziate da circa 30 minuti le operazioni di ripristino con ausilio dell’autogru. Si prevede che dureranno ancora almeno un paio di ore».

Problemi di viabilità nella mattinata di venerdì a Narni, dove – informa l’assessore comunale Luca Tramini – «a causa di un mezzo pesante rimasto incastrato in prossimità di porta Ternana è stato necessario modificare la viabilità che porta ed esce dal centro storico. È stato temporaneamente chiuso il bivio di Berardozzo in direzione Narni centro. Per accedere al centro storico – prosegue l’assessore – si consiglia di passare per pPorta della Fiera o da Testaccio. Per chi deve uscire dal centro storico si consiglia di passare da Testaccio o dal parcheggio del Suffragio. Sul posto per ulteriori indicazioni sono presenti la polizia Locale ed i carabinieri, per le operazioni necessarie stanno già intervenendo i vigili del fuoco con una gru».