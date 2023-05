Azalee contro il cancro per la festa della mamma

L’azalea della Fondazione Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, ‘rifiorisce’ domenica 14 maggio in occasione della festa della mamma, per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Ventimila volontari saranno nelle piazze italiane per distribuire ‘l’Azalea della Ricerca’ a fronte di una donazione di 18 euro. Anche a Narni Scalo, presso la fioreria di Maria Rita Barbanera, sarà possibile fare questo speciale acquisto che assume un doppio significato. Un pensiero gentile e delicato per la festa delle nostre mamme che dal 1984 è diventata anche un’indispensabile alleata per la salute femminile e per l’impegno dei ricercatori.

