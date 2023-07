C’è ‘In bocca al luppolo’ a Baschi: street food, musica e birra artigianale

Birra artigianale a chilometro 0, burger, arrosticini di pecora e altre golosità ancora. In combinata con serate musicali: è tutto pronto a Baschi (Terni) per la VI edizione di ‘In bocca al luppolo’: l’iniziativa estiva debutterà giovedì 27 luglio con l’esibizione dei Ruspant Folk e vivrà l’ultima giornata domenica 30. «Il birrificio Centolitri lo abbiamo solo a Baschi, e partecipare alla nostra festa è il modo migliore per conoscerlo», spiega il sindaco Damiano Bernardini. C’è la collaborazione di Comune e pro loco territoriale.

