Bastia Umbra: rapina da 60 mila euro in banca. Caccia ai malviventi

Un colpo quantificato in circa 60 mila euro. È andato in scena nel primo pomeriggio di mercoledì – alle 13 circa – alla Bcc di Bastia Umbra: la polizia di Stato sta indagando per individuare i responsabili, travisati con delle maschere in gomma. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

La rapina

Ad intervenire gli agenti della polizia di Stato di Assisi. I tre malviventi sono entrati e quindi hanno immobilizzato alcuni dipendenti (usciti illesi dalla disavventura): uno di loro è stato costretto ad aprire il caveau dell’istituto bancario. Dopodiché è scattata la fuga. Sul posto è poi arrivata la polizia Scientifica per i rilievi del caso; con loro anche personale della squadra Mobile. Da quanto risulta gli uomini non erano armati.