Bettona ora è ‘Città ambasciatrice della cucina italiana’

#Bettonaproduceeccellenze debutta ad Agriumbria 2024 con un importante riconoscimento. Venerdì mattina il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha conferito alla città di Bettona il titolo di ‘Ambasciatore della cucina italiana’ candidata a Patrimonio Unesco, consegnando al sindaco Valerio Bazzoffia l’attestato ufficiale emesso dalla Zecca dello Stato. Il ministro ha visitato lo stand di Bettona presente alla fiera con ‘Sapori e saperi d’eccellenza’, un nuovo concetto di promozione territoriale per la valorizzazione dell’agroalimentare. Il progetto ha riunito i migliori produttori locali attraverso il brand #Bettonaproduceeccellenze per promuovere le filiere agroalimentari basate su una filosofia produttiva incentrata sul rispetto della natura, sull’innovazione tecnologica e su protocolli rigorosi e certificati. Il sindaco ha illustrato la visione alla base del progetto, un processo partecipato tra pubblico e privato che ha portato alla costituzione di un’associazione temporanea di scopo (Ats) tra il Comune di Bettona e nove aziende locali che hanno scelto di investire in processi produttivi sostenibili. «Questo riconoscimento è per noi un grande onore, frutto di un lavoro a cui abbiamo creduto fortemente – ha sottolineato il primo cittadino –. Essere riconosciuti come città ambasciatrice della cucina italiana non solo ci riempie di orgoglio, ma ci sprona a proseguire su questo cammino, ossia la valorizzazione di un territorio attraverso i propri prodotti, colture e produzioni nel segno della qualità e della sostenibilità».

