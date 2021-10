Bevagna conferma: Falsacappa sindaco

Vittoria per la candidata del centrosinistra – e sindaco uscente – a Bevagna. Annarita Falsacappa (‘Congresso Civico’) ha avuto la meglio su Mario Lolli (‘Siamo Bevagna’) ed Elisa Fioroni Torrioni (‘Bevagna Riparte’): sarà primo cittadino per altri cinque anni. La Falsacappa ha ottenuto 1.177 voti (46,39% – 8 seggi consiliari) contro gli 842 voti di Lolli (33,19% – 3 seggi consiliari) e i 518 voti della Fioroni Torrioni (20,42% – 1 seggio consiliare). Su 4.200 elettori hanno votato in 2.642 (62,90%); 80 schede nulle, 25 bianche e nessuna scheda contestata.

