Botte ai genitori per avere soldi: donna di 40 anni via da casa

I carabinieri della stazione di Umbertide hanno eseguito un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, nei confronti di una 40enne del posto, emesso dal gip di Perugia. Le indagini dei militari – riferisce la procura di Perugia – hanno portato alla luce una situazione familiare esasperata da condotte ripetute, fatte di aggressioni fisiche, verbali e da continue richieste di denaro da parte della 40enne nei confronti dei propri genitori, sempre in presenza dei suoi figli minori. L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando in seguito all’ennesima aggressione con evidenti lesioni a carico dei due genitori ultra 65enni, messa in atto per avere altro denaro, gli stessi hanno sporto denuncia all’Arma umbertidese. Al termine degli accertamenti è stato ipotizzato il delitto di maltrattamenti in famiglia ed estorsione: da qui la richiesta del provvedimento a carico della donna, ora allontanata dalla casa familiare e che non può avvicinarsi a meno di 150 metri alle persone offese.

