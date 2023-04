Briccialdi: Massimiliano Nese trionfa e vola ad Amsterdam

Brillante risultato per il 14enne Massimiliano Nese, studente del corso di trombone tenuto dal professor Massimiliano Costanzi al conservatorio Briccialdi di Terni, che è stato selezionato come trombonista alla Royal concertgebouworkest young ad Amsterdam (orchestra giovanile del Concertgebouw). Lo studente del Briccialdi nel mese di agosto seguirà un corso con la prestigiosa orchestra.

Massimiliano Nese

Nato a Campobasso, Massimiliano ha iniziato a suonare a 5 anni, ha vinto diversi primi premi in numerosi concorsi nazionali e internazionali tra i quali il secondo premio al Crescendo international music competition, che lo ha portato a esibirsi alla Carnegie Hall di New York City a soli 8 anni. Nel 2018, sempre a 8 anni, ha vinto il premio Crescendo Città di Firenze e si è così potuto esibire a palazzo Vecchio di Firenze. A 7 anni è entrato nella Juniorchestra e da quando ne ha 10 anni fa parte nella Juniorchestra young dove, dall’età di 13 anni, è primo trombone. Recentemente ha vinto diversi premi in concorsi internazionali a Vienna (primo premio), Birmingham (secondo premio; primo non assegnato), Berlino (terzo premio primo e secondo non assegnati) e Londra (secondo premio; primo non assegnato). Massimiliano porta avanti anche una carriera concertistica da solista e in duo con il fratello Christian Pio (ottavinista, flautista e pianista).

Concertgebouworkest young 2023

La Concertgebouworkest è un’orchestra di fama internazionale di Amsterdam. Dal 2019 a questa parte organizza un corso d’orchestra giovanile con musicisti da tutta Europa con età compresa tra i 14 e i 17 anni. Il corso si terrà durante il mese di agosto e a conclusione si terranno due concerti: il primo, ormai da 135 anni, nella sala del Concertgebouw, il secondo in una sala da concerto importante in Germania. Quest’anno il secondo concerto si terrà alla Konzerthaus di Berlino.