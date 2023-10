Caccia: successo per la mostra di trofei della selezione cervidi. In campo URCA Umbria

LE FOTO

Nello splendido scenario del castello di Alviano, domenica 8 ottobre si è svolta la mostra trofeistica della selezione cervidi nell’Ambito territoriale di caccia 3 ‘Ternano-Orvietano’. L’appuntamento, organizzato dalla sezione di Terni di URCA Umbria Aps, è stato un importante momento per fare il punto della situazione gestionale dei cervidi nel territorio. In esposizione molti trofei che con la loro bellezza o la loro particolarità hanno rappresentato l’andamento nel tempo dello stato di salute e di sviluppo delle specie capriolo e daino. «Dopo quasi venti anni di attività – evidenzia Paolo Corazzi, presidente provinciale di URCA Umbria – possiamo rilevare che i cervidi stanno colonizzando il nostro territorio in maniera omogenea ed il controllo selettivo è riuscito a limitare i danni, decisamente minori rispetto ad altri ungulati. URCA Umbria, sin dalla stesura del suo manifesto di fondazione del 1993, collabora con la Regione e con gli Ambiti territoriali di caccia nella gestione faunistica degli ungulati, favorendone il controllo faunistico con metodi selettivi che, quando ben applicato, riesce a controllare e modulare la presenza sul territorio degli ungulati, anche in un periodo come quello attuale nel quale è forte la presenza del predatore naturale, il lupo, e frequenti sono le attività di bracconaggio».