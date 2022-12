I vigili del fuoco di Assisi si sono attivati nella serata di sabato per soccorrere una persona caduta da un ponte e finito nel fiume Chiascio, nel territorio comunale di Bastia Umbra. Grazie a tecniche speleo alpino fluviali il 115 è riuscito a recuperarlo attraverso paranchi su corda, quindi la consegna agli operatori sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto anche un’altra squadra vvf da Perugia con carro speciale Saf per l’attrezzatura del caso.

Condividi questo articolo su