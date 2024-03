Canottaggio, I meeting nazionale: podio per Tonelli. Torna Meet-In Piediluco

In archivio il I meeting nazionale di canottaggio a Piediluco che, nel weekend, ha visto protagonisti nel bacino lacustre ternano oltre 1.000 atleti di quasi 100 società. Matteo Tonelli, punta di diamante del movimento locale e attualmente in forza al Cus Torino, non ha deluso le attese: per lui è arrivato il terzo gradino del podio nella finale A del doppio pesi leggeri in compagnia di Emanuele Distaso. A precederli solo il duo Borgonovo del Gavirate e Demiliani/Pozzi del Varese Sc.

Meet-In Piediluco bis

Nell’occasione è scattata la II edizione di ‘Meet-In Piediluco’, la rassegna turistico-culturale ideata e realizzata dal Circolo Canottieri Piediluco con il contributo della fondazione Carit e il supporto della Fic. Spazio a narrazioni digitali per raccontare la comunità locale (con partner di eccezione come Legambiente, Fai e Assobioplastiche), workshop di fotografia ed esperienze interattive per promuovere il comprensorio ternano e le sue bellezze paesaggistiche. In particolar modo il 23 e 24 marzo si proseguirà con un workshop esclusivo dedicato alla fotografia sportiva, in collaborazione con la narnese Sator Aps. «Questa opportunità consentirà agli iscritti di esplorare il panorama mozzafiato del lago di Piediluco e di catturare l’essenza dello sport del canottaggio, dentro momenti da ricondividere e premiare, sotto la guida di esperti ‘maestri dello scatto’», viene sottolineato. Dal 22 al 24 marzo ci sarà inoltre la 38° regata internazionale memorial ‘Paolo d’Aloja’: «Non mancheranno esperienze interattive con giochi a tema ambiente ed ecologia, realizzati in collaborazione con i partner della manifestazione, che non solo saranno fonte di divertimento e apprendimento, ma offriranno anche la possibilità di vincere i braccialetti in palio, promuovendo così una maggiore consapevolezza sulle questioni ambientali e incrementando l’engagement dei partecipanti». Infine l’11 e il 12 maggio si chiuderà con il II meeting nazionale.