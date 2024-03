Carrarese-Perugia 1-0: l’ex Ternana Finotto condanna il Grifo al quarto posto

di Giovanni Cardarello

Chi si aspettava che Carrarese e Perugia si sarebbero affrontate all’arma bianca per decidere, in maniera definitiva, la sfida per il terzo posto del girone B della serie C, è rimasto deluso. Tanta confusione, tanta tattica, tanti duelli a centrocampo e poco da segnalare sul taccuino del cronista. Se non una chiara occasione per Zanon al 47′ e una punizione di Cancellieri bloccata a terra.

Ma in pieno recupero, quando la sfida stava scivolando verso il pari, un’azione insistita sull’asse degli ex rossoverdi Belloni e Finotto libera al tiro quest’ultimo che fa secco Adamonis, decide il match e, verosimilmente, la posizione finale in classifica. Non irreprensibile nell’occasione la difesa del Grifo.

Finisce 1-0 ed è un risultato pesantissimo. A quattro giornate dal termine, infatti, la Carrarese scatta a +5 sul Perugia e, con il vantaggio dello scontro diretto, mette una seria ipoteca per sedersi sul gradino più basso del podio. Con il vantaggio, importantissimo, di saltare due turni di playoff ed accedere direttamente alla fase nazionale.

Partita a scacchi

Per la sfida che vale il terzo posto finale, Formisano sceglie un classico 3-5-2 con centrocampisti in linea e Matos punta accanto a Seghetti. Calabro risponde con Finotto sotto punta e Della Latta in mediana. Dopo qualche minuto di studio, al 10′ Finotto scatta verso la porta ma non tira e Lewis libera. Al 17‘ occasione per Capello che riceve palla in area ma tira alto. Tre minuti dopo un tiro di Panico dal limite impegna Adamonis. Al minuto 25’ tiro al volo di Iannoni su corner di Cancellieri ma la conclusione è centrale. Al 41’ gran tiro di Coppolaro ma Adamonis è bravo a respingere. Al 43‘ una punizione di Cancellieri impegna Bleve a terra. Al 44‘ Kouan prova a battere a rete ma viene murato. Gli fa eco Cicconi che entra in area e tira, ma Adamonis si fa trovare pronto. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, Carrarese-Perugia 0-0.

Finotto manda il Grifo all’inferno

Si riparte con gli stessi undici del primo tempo. Al 47′ occasione per i padroni di casa con Zanon che arriva al tiro ma Adamonis salva: sulla respinta Finotto manda fuori. Al 54‘ ci prova Matos ma il suo tiro dal limite è centrale. Al 57′ gran conclusione di sinistro di Finotto ma la palla è lontana dai pali. In pieno recupero, con un match che si stava trascinando verso il pareggio, un’azione insistita di Panico e Belloni libera Finotto al tiro che segna il gol dell’1-0 che decide il match. Dopo 5 minuti di recupero finisce la sfida dello stadio dei Marmi, Carrarese batte Perugia 1-0.

LE FOTO DI SALVATORE CIOTTA – CARRARESE VS. PERUGIA

Il tabellino di Carrarese-Perugia

Carrarese (3-4-2-1): Bleve 6; Coppolaro 6,5, Di Gennaro 6,5, Imperiale 7; Zanon 6 (75’ Grassini sv), Della Latta 6,5, Capezzi 7 (92’ Zuelli sv), Cicconi 5,5 (75’ Belloni 6,5); Finotto 7,5, Panico 6,5; Capello 6 (83’ Palmieri sv). Allenatore: Calabro 6

Perugia (3-5-2): Adamonis 7; Mezzoni 5,5, Lewis 5,5, Vulikic 5 (91’ Cudrig sv); Paz 6, Iannoni 6,5 (83’ Bartolomei sv), Torrasi 6, Kouan 5,5 (91’ Vazquez sv) , Cancellieri 6,5; Seghetti 5,5 (61’Sylla 5), Matos 6 (61’ Ricci 5,5). Allenatore: Formisano 5,5

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Andrea Maria Masciale di Molfetta.

Quarto uomo: Adam Collier di Gallarate.

Reti: 90’ Finotto

Ammoniti: Schiavi (CaR), Matos (Per), Sylla (Per), Capezzi (Car), Finotto (Car)

Espulsi: