Castel Viscardo: la lite in casa fa scoprire la droga

L’intervento è scattato di sera, per una lite familiare all’interno di un’abitazione a Castel Viscardo (Terni). I carabinieri del locale comando stazione si sono portati sul posto e hanno scoperto molto altro. Entrati in casa, l’attenzione dei militari è stata attirata da otto vasi con dentro altrettante piantine di cannabis. Scontata la perquisizione domiciliare che ha portato alla luce altra droga, ovvero 344 grammi di marijuana e 9 di hashish. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e la persona proprietaria dell’abitazione è stata denunciata alla procura di Terni per possesso e coltivazione di sostanza stupefacente.

