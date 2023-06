Casteltodino: sfida tra rioni, cena medievale e artisti di strada, torna il Palio de l’Acuto

Una manifestazione storica tra artisti di strada, cena medievale, taverna nel centro del borgo, sfida tra i rioni San Biagio e San Giovanni, sbandieratori e corteo storico. Tutto pronto a Casteltodino (Montecastrilli) per il tradizionale appuntamento con ‘1366 Palio de L’Acuto’: il programma scatterà a partire da giovedì 22 giugno e proseguirà fino a domenica 25 quando, alle 22, ci sarà l’evento principale. Spazio anche ad una mostra di pittura e gli sbandieratori di San Gemini; in caso di maltempo la taverna si sposterà a palazzo di Massa. L’organizzazione è in mano alla locale pro loco.

