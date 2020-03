Ceci: «Taglialegna preziosi: attività deve proseguire»

Condividi questo articolo su

















Da Pietralunga arriva l’appello del sindaco Mirko Ceci, che evidenzia come, fra le attività agricole, non sia stata autorizzata quella dei taglialegna che, oltre ad essere una attività imprenditoriale, rappresenta anche un servizio alla collettività. Ovviamente va fatto notare come la misura sia stata adottata anche per prevenire incidenti e non ingolfare gli ospedali, alle prese con l’emergenza coronavirus. In tal senso c’era stata una nota che invitava gli agricoltori a limitare al minimo le attività in campagna e nei boschi proprio per evitare di sovraccaricare i sanitari.