Cerca di rapinare un negozio ma la titolare e la madre reagiscono a colpi di scopa. Arrestato 41enne

Lo scorso 28 marzo era entrato in un negozio di Castiglione del Lago, con il volto coperto e con in mano un ferro lungo una trentina di centimetri. Obiettivo: compiere una rapina e mettersi in tasca l’incasso della giornata. Ma la titolare, senza perdersi d’animo e aiutata anche dalla madre, aveva afferrato una scopa colpendo il soggetto più volte alla testa, costringendolo a fuggire dalla scena. Alla fine l’uomo – 41enne del posto – è stato arrestato dai carabinieri castiglionesi su ordine del gip di Perugia. Il 41enne, arrestato di recente per un altro reato e già gravato da precedenti di polizia e penali, si trova nel carcere di Capanne. Nel provvedimento il gip di Perugia ne ha sottolineato «la personalità incline alla commissione di delitti, anche mediante l’uso della violenza e di armi».

Condividi questo articolo su