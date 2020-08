L’ultimo saluto alla dolce Carlotta: «Ciao angelo, ci mancherai»

Le lacrime non bastano mai quando perdi una persona cara. Ma quando a morire è una ragazza di appena 18 anni, che aveva tutta la vita davanti, allora vorresti cominciare a piangere e non fermarti più. Ai funerali di Carlotta Martellini, la ragazza di Perugia morta a Mykonos a causa di un incidente stradale, mentre era su una jeep con le compagne di viaggio, non ci sono parole di circostanza, quelle che si sentono ad ogni funerale, ma un silenzio irreale, rotto solo dai singhiozzi trattenuti a fatica di chi è lì per piangere una figlia, una sorella, una nipote, un’amica, semplice conoscente che non meritava di morire così giovane.

FOTO – L’ADDIO A CARLOTTA MARTELLINI

Il dolore di una comunità

Ai funerali della 18enne, sabato mattina a Solomeo, borgo di cui sono originari i genitori della giovane da poco trasferitisi a San Mariano di Corciano, sono intervenute davvero tante persone. Ma è tutta la comunità perugina ad essere colpita dal lutto, considerando che la comitiva era composta da altre sette ragazze del capoluogo, alcune delle quali a loro volta rimaste ferite nello schianto della vettura sulle rocce, lungo la statale che costeggia il mare, mentre erano di ritorno dalla discoteca, nell’ultimo, maledetto, giorno di quella vacanza che si erano regalate per la fine della scuola.

Commozione profonda e composta

La processione verso la collina di Solomeo è cominciata fin dalle prime ore del mattino. Alle 8 in chiesa c’erano già tanti amici e parenti. All’esterno, un cartellone bianco retto da palloncini con un verso di Fabrizio De André: «Vivesti solo un giorno come le rose». Circa un’ora prima dei funerali la strada è stata chiusa: si parcheggia e ci si incammina a piedi. Tutti in silenzio. In un clima surreale. Il dolore nel cuore contrasta con la serenità del paesaggio agreste; lo stesso insopportabile stridore che si avverte nell’affiancare la parola morte al volto di una ragazza di 17 anni piena di vita. In chiesa la bara è già di fronte all’altare e a turno, con composta commozione, amiche e amici si avvicinano per sfiorarla con le dita, come se non volessero disturbare il sonno troppo precoce di Carlotta. Prima della messa si recita il rosario, mentre la chiesa è già piena. La mamma, inconsolabile, lo ascolta con lo sguardo fisso su quella bara sommersa dai petali bianchi che le fanno corona, come ad abbracciare per l’ultima volta la sua Carlotta.

«Ragazze, io vi sono vicino»

Il parroco don Alessandro Passerini si è rivolto così ai presenti, indicando il crocifisso in chiesa: «Guardate questa madre che piange un figlio: alle loro spalle ci sono nuvole nere ma vi invito a guardare anche più in basso, lì dove il cielo si fa più chiaro». Poi ha chiamato per nome, una ad una, le ragazze che erano in vacanza con Carlotta: «Io vi sono vicino». Una omelia scarna ma accorata che non aggiunge retorica al dolore, ma vuole alleggerirne il peso.

Articolo in aggiornamento