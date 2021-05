Ciclista amerino 29enne soccorso sul monte Piglio

Un altro ciclista infortunato in zona impervia, nella giornata di giovedì nel Ternano, dopo il giovane caduto in un dirupo nel corso della mattinata in zona Cesi (Terni). Nel pomeriggio intorno alle ore 15.30, il Soccorso alpino dell’Umbria (Sasu) è dovuto intervenire sul monte Piglio, nel territorio comunale di Amelia, per un altro sportivo caduto mentre erano in bici. Si tratta di un 29enne di Amelia. «L’attività dei soccorritori – spiega il Sasu – è stata molto complessa, sia per il luogo particolarmente impervio, sia per la totale assenza di comunicazioni». Sul luogo dell’evento si sono recate due squadre del Sasu provenienti da Terni e l’elisoccorso Icaro02. Prestate le prime cure, il paziente – cosciente ma dolorante, in particolare ad una gamba – è stato recuperato e trasportato all’aviosuperficie di Terni, dove l’ambulanza lo ha poi condotto al ‘Santa Maria’. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione di Amelia.

IL VIDEO DEI SOCCORSI