Città di Castello: Jacopo muore in moto sull’Apecchiese. Aveva 22 anni

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la strada Apecchiese, in provincia di Pesaro Urbino, al confine fra Umbria e Marche. Un ragazzo di appena 22 anni residente a Città di Castello (Perugia), Jacopo Baldi il suo nome, ha perso la vita dopo essere finito a terra con la propria moto, una Yamaha. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli: il ragazzo ha perso il controllo del motociclo, riportando nella caduta ferite di estrema gravità. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori dell’Anpas di Apecchio. Sul posto si sono portati i carabinieri per ricostruire l’accaduto e portarlo all’attenzione dell’autorità giudiziaria competente. Jacopo Baldi, grande appasionato di due ruote, era conosciuto e benvoluto nella comunità dell’Alto Tevere. Tante le testimonianze di vicinanza e affetto giunte ai familiari del ragazzo. La salma del 22enne è stata trasferita all’ospedale di Urbino, a disposizione della procura per gli eventuali accertamenti che itenderà disporre.

Condividi questo articolo su