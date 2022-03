Soddisfazione Circolo Lavoratori Terni in occasione dei campionati italiani under 17 di lotta stile libero in corso di svolgimento al PalaPellicone di Ostia. Il sodalizio gialloblù festeggia l’argento tricolore di Angelo Lupparelli, grande protagonista sabato in terra laziale: quattro incontri vinti per manifesta superiorità e schienata, quindi il ko per un punto in extremis nell’atto per l’oro. In totale hanno partecipato all’evento nazionale oltre 100 giovanissimi.

