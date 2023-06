Commercialisti e pari opportunità: successo per la giornata formativa dell’Ordine di Terni

Giovedì, presso la sala ‘Santoloci’ di Arpa Umbria a Terni, si è tenuto il primo convegno organizzato dal comitato pari opportunità dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni. Al centro della discussione, il tema della certificazione della parità di genere. A fare gli onori di casa c’erano Carmelo Campagna (presidente dell’Ordine) e Giuliana Maccarino (presidente del cpo). Tra i relatori intervenuti, Claudia Franceschelli (delegata al tavolo Uni per la prassi di riferimento 125/2022 per la misura sulla parità di genere), Serena Santagata (fondazione Marisa Bellisario) e Marcella Caradonna (presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano) che dal suo ‘osservatorio privilegiato’ ha portato la visione sul tema e sul futuro della professione. L’occasione non è stata soltanto quella di un mero aggiornamento professionale, ma un vero dibattito sulle opportunità future dei cambiamenti da intercettare, un momento di confronto su normativa tecnica, scelte politiche e un necessario e indispensabile cambiamento culturale. Come affermato dalla dottoressa Caradonna, «il tema non è quello delle pari opportunità ma delle opportunità alla pari».

