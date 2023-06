Commercio a Terni, ‘turnover’ via Cavour: tocca ad una gelateria legata al nord

Dagli arrosticini – l’attività si è trasferita da tempo al civico 22, pochi metri più avanti – a gelati, caffé e bakery food. Prosegue il costante turnover commerciale a Terni e, nella fattispecie, al numero 69 di via Cavour: c’è una novità alimentare legata al Friuli-Venezia Giulia in arrivo nel centro cittadino. Negli ultimi giorni al Suape sono state depositate due Cila, vale a dire la comunicazione di inizio lavori asseverata per il restyling del locale: spazio a Crema & Cioccolato – non un debutto assoluto da queste parti -, marchio di proprietà della friulana Bmv srl di Torviscosa (Udine), attraverso un contratto di franchising.

