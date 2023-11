Terni, il centrosinistra: «Bandecchi? Ternani, attenzione. Emergenza democratica» – Gallery

«Siamo fortementi preoccupati per ciò che sta accadendo. Assistiamo ad una perenna campagna elettorale ed episodi gravi, come l’ultima vicenda per la pubblica illuminazione. C’è un’emergenza democratica, la città deve fare uno scatto». Questo il messaggio principale lanciato lunedì pomeriggio a palazzo Spada dal mondo del centrosinistra ternano: la firma è dei gruppi di PD, M5S, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Europa Verde e Alleanza Verdi Sinistra. Nel video parlano Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti, Claudio Fiorelli, Giuseppe Chianella e Federica Porfidi. Nel corso dell’evento sono intervenuti anche Pierluigi Spinelli e Francesca Arca.

I problemi e l’avviso

«Non ci sono più momenti di dialogo – la premessa di Spinelli prima di cedere la parola agli altri – e c’è un’emergenza democratica. La pubblica illuminazione? Contestiamo che l’adesione Consip sia ritenuta l’unica soluzione applicabile». Nel corso dell’iniziativa sono state chieste anche le dimissioni del sindaco in quanto il suo «comportamento è indegno», come ha voluto specificare la Arca. «Vuole utilizzare il suo ruolo per propaganda elettorale». Fiorelli ha lanciato un altro input: «Le dittature nascono perché si sottovalutano atteggiamenti del genere. Un modo violento di presentarsi genera violenza. Ternani, attenzione, poi non fate i finti tonti perché non si possono scaricare le responsabilità sugli altri». Complicato non attendersi repliche a stretto giro.

PARLANO FILIPPONI, PROIETTI, FIORELLI, CHIANELLA E PORFIDI – VIDEO

LE IMMAGINI