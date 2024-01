Con ‘Eventi a Palazzo’ Terni va verso le celebrazioni in onore di San Valentino

Saranno i musicisti Niklas Walentin (violino) e Michelangelo Carbonara (pianoforte) i protagonisti del primo dei quattro appuntamenti – domenica 21 gennaio alle 12 nella sala dell’Orologio del Caos – di ‘Eventi a Palazzo’, la rassegna musicale organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Terni, con la collaborazione artistica dell’associazione Mozart Italia, inserita nel calendario degli eventi in programma in città per San Valentino.

L’evento di domenica

Domenica al Caos il violinista svizzero-danese Niklas Walentin sarà accompagnato al pianoforte da Michelangelo Carbonara. La presidente dell’associazione Anais Lee, spiega che «ambedue vincitori di importanti concorsi internazionali e interpreti di grande impatto, eseguiranno musiche di Brahms, Massenet e Kreisler. Al termine del concerto, è prevista la degustazione di vini pregiati della Tenuta Cavalier Mazzocchi». Niklas Walentin solista, musicista da camera, vincitore di numerosissimi premi musicali internazionali, ha pubblicato 6 album e ha diretto una serie di festival in Europa come direttore artistico. Michelangelo Carbonara, nato a Salerno, deve la sua formazione pianistica principalmente alle personalità di Sergio Perticaroli, William Grant Naboré e Fou Ts’ong. Si diploma nel 1996 con il massimo dei voti sotto la guida di Fausto Di Cesare. Vincitore di numerosi concorsi internazionali si è esibito in alcune delle più prestigiose sale in Italia e nel mondo, svolgendo parallelamente attività di compositore, arrangiatore e recording director, oltre che attività didattica come docente di esclusive masterclasses.

Gli altri appuntamenti

Il secondo appuntamento, in programma il 4 febbraio alle 12 a palazzo Fabrizi di via Fratini, vedrà protagonista il quartetto Eos (violino, viola e violoncello), mentre l’11 febbraio alle 17.30 al Cenacolo San Marco, sarà la volta del chitarrista ternano Luca D’Amore, da anni trasferitosi a Parigi, tornerà nella sua città per un concerto dal titolo ‘Con il cuore nascosto tra le note’. Infine, il 25 febbraio alle 17.30, palazzo Gazzoli ospiterà Marco Battistelli, musicista e narratore, che proporrà una performance tratta da ‘L’uomo dal fiore in bocca’ di Pirandello.

L’associazione Mozart Italia sede di Terni

L’associazione Mozart Italia sede di Terni è stata costituita nel 2010 ed ha come scopo principale di salvaguardare, diffondere, mantenere viva la presenza musicale di Mozart e, più in generale, di promuovere la cultura musicale classica e artistica nelle sue varie forme. L’Associazione non persegue scopo di lucro. La presenza nel territorio umbro e di Terni è dunque consolidata e radicata nelle numerose collaborazioni avute con enti pubblici e privati. Le produzioni e le varie attività dall’associazione, hanno ottenuto il patrocinio della Regione Umbria, del Comune e della Provincia di Terni nonché dei diversi Comuni nei quali ha organizzato le proprie manifestazioni quali Narni, Amelia e Sangemini. Numerosi anche gli attestati e le collaborazioni con organismi internazionali quali, in primo luogo, l’Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, l’Università di Belgrado, l’Istituto Culturale Coreano in Italia. Tra le attività che l’associazione svolge, oltre alle stagioni concertistiche nel comune di Terni, ha assunto un rilievo del tutto particolare l’International Festival Luci della Ribalta che si tiene a Narni durante il mese di agosto ed è ormai giunto alla 13° edizione proponendo sempre produzioni di eccellenza molto apprezzate. Accanto al Festival l’associazione ha realizzato 13 edizioni dell’International Masterclasses – scuola di alto perfezionamento musicale per tutti gli strumenti dell’Orchestra.