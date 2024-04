Terni: auto rubata a Tuillo. Denunciati due giovanissimi dall’Arma

Sono stati individuati e denunciati a piede libero i due giovanissimi che sabato 20 aprile, nella zona di Terni Est, avrebbero utilizzato un’auto rubata nel corso della stessa mattinata in zona Tuillo. Il genero della proprietaria del veicolo – una vecchia Lancia Y – si era attivato per rintracciarla e dopo una ‘mini indagine’ c’era riuscito, segnalando poi il tutto ai carabinieri. E sono stati i militari del Norm di Terni ad occursi del ‘caso’. Di seguito la nota dell’Arma: «I carabinieri della sezione radiomobile del Norm della Compagnia di Terni hanno denunciato in stato di libertà un 18enne ed un 17enne, entrambi italiani ed incensurati, per ricettazione in concorso. Nel pomeriggio di sabato scorso è giunta alla centrale operativa la segnalazione del furto di un’utilitaria nel quartiere di borgo Bovio, che alcuni parenti della proprietaria avevano notato transitare tra via Tre Venezie e vocabolo Toano con due giovani a bordo. Una pattuglia dell’Arma giunta rapidamente in zona, grazie alla descrizione fornita dal testimone, ha intercettato i due giovani mentre camminavano a piedi nei pressi del sottopassaggio pedonale, provvedendo a fermarli e identificarli. Poco lontano è stata poi rinvenuta l’autovettura oggetto di furto, immediatamente restituita alla proprietaria. Per i due, uno dei quali non ancora maggiorenne, è così scattata la denuncia».

Condividi questo articolo su