Con l’eroina in centro, scatta anche la sanzione Covid

Quattro giovani sono stati fermati dagli agenti della squadra volante della polizia in centro, a Perugia, in possesso di eroina. Con un kosovaro 25enne c’era una neo diciottenne perugina. Altri due di loro erano residenti fuori città e quindi sono stati sanzionati anche perché passeggiavano nell’acropoli ‘senza valida giustificazione’, in virtù del Dpcm Covid.

La dinamica

Quando i poliziotti della Squadra Volante impiegati nel servizio di controllo del territorio nel centro cittadino hanno notato i quattro giovani loro hanno accelerato il passo cercando di dileguarsi e far perdere le proprie tracce ma sono stati poi bloccati da un’altra pattuglia proveniente dalla direzione opposta. Sottoposti agli opportuni controlli, due dei giovani, un cittadino del Kosovo del 95 e una cittadina italiana classe 2002 appena maggiorenne, venivano trovati in possesso di piccoli involucri di cellophane contenente sostanza che all’esito dell’esame della polizia scientifica risulterà stupefacente del tipo eroina. Tale sostanza, quindi, veniva sottoposta a sequestro e i due giovani segnalati alla locale prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Da fuori senza valido motivo

Tra l’altro due dei giovani, residenti al di fuori del Comune di Perugia, venivano sanzionati per la violazione del DPCM sulla prevenzione del contagio Covid 19 in quanto, al momento del controllo, non adducevano alcuna valida giustificazione in ordine allo spostamento al di fuori del comune di residenza e, dunque, in contrasto con l’allora vigente normativa in materia per le ‘aeree arancioni’. L’episodio si è infatti verificato prima dell’ultimo Dpcm, che ha riportato l’Umbria al ‘giallo’.