Con ‘Umbria primavera in cammino’ più di un mese di escursioni in 21 comuni

Colori, profumi e sapori che si risvegliano a dipingere borghi, colline e campi in fiore. La primavera è un’esplosione di vita che trova nella parte bassa dell’Umbria un luogo di vocazione unica. È qui che il risveglio della natura è più forte, è qui che 21 Comuni vogliono far fiorire un progetto, ‘Le terre dei borghi verdi’ che, con il festival outdoor ‘Umbria primavera in cammino’, darà il benvenuto alla primavera e a quei turisti che vorranno camminare insieme ai più importanti influencer d’Italia.

Il primo festival outdoor nazionale

‘Umbria primavera in cammino’ è il primo festival outdoor nazionale con eventi di promozione turistica realizzato totalmente con interventi dei protagonisti delle principali piattaforme web. La relazione tra i moderni social media e gli antichi cammini è una formula totalmente inedita ma, allo stesso tempo semplice, diretta e facilmente riconoscibile come proposta di intrattenimento turistico. Cinque week end, dedicati a 5 territori, insieme a 5 tra i più importanti influencer dei cammini in Italia. Sono 21 (Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Ferentillo, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Narni – Comune capofila – Penna in Teverina, Polino, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni) i Comuni coinvolti nel progetto finanziato dalla Regione Umbria attraverso il bando ‘Umbriaperta’ e saranno cinque i territori a cui saranno dedicati altrettanti week end all’insegna di escursioni e attività outdoor per un periodo che andrà dal 1° aprile al 7 maggio insieme agli influencer Simona Scacheri di Fringe in Travel; Federica Figliuolo di 2f-hiking; Rossella e Stefano di Fatti di Viaggi; Cammini d’Italia; Marika Ciaccia di My Life in Trek. Non mancheranno gli ospiti che arricchiranno le oltre venti escursioni per tutto il territorio de ‘Le terre dei borghi verdi’: dal poeta (e paesologo) Franco Arminio, fino al biker Leonardo Corradini, passando per la storica dell’arte e instagrammer Benedetta Artefacile.

Tutti gli eventi

1°-2 aprile (Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Lugnano in Teverina). Lungo il Cammino della pietra bianca nell’Amerino basso con Simona Scacheri; sabato 1° aprile (Anello Attigliano, Giove, Attigliano). Alla scoperta del Cammino della pietra bianca; domenica 2 aprile Sentiero degli anelli della Teverina; 15-16 aprile (Alviano, Amelia, Guardea, Montecchio). L’Amerino, il Cammino di Germanico e dei Borghi Silenti; sabato 15 aprile Passeggiata in poesia lungo il Cammino di Germanico; domenica 16 aprile Storia e natura lungo i sentieri Amerini e il Cammino dei borghi silenti; 22-23-24-25 aprile (Acquasparta, Avigliano Umbro, Cesi, Montecastrilli, San Gemini). Viaggio nelle Terre Arnolfe sul Cammino dei Protomartiri; sabato 22 aprile Acquasparta, Carsulae, San Gemini e il Cammino Linceo; domenica 23 aprile da San Gemini a Cesi lungo il Cammino dei Protomartiri; lunedì 24 aprile in cammino tra colline e campagne di Avigliano Umbro e Montecastrilli; martedì 25 aprile Agricollina Trekking; 29-30 aprile e 1 maggio Calvi dell’Umbria, Narni, Otricoli, Stroncone, alla scoperta di Narni e dei Comuni del territorio che la circondano; sabato 29 aprile dal Castello di Montoro a Narnia attraverso le Gole del Nera; domenica 30 aprile: Ocriculum, Otricoli, Poggio e Calvi dell’Umbria: Cammino nella storia; lunedì 1° maggio da Calvi dell’Umbria a Stroncone, sulle orme di Francesco; 6-7 maggio (Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino) camminando e pedalando lungo la Valnerina e il Cammino di San Valentino; sabato 6 maggio da Arrone a Ferentillo: la Valnerina e il Cammino di San Valentino; domenica 7 maggio da Montefranco a Polino passando per il castello di San Mamiliano.

Le strutture ricettive

Con oltre settanta escursioni realizzate in poco più di un anno e mezzo ‘Le terre dei borghi verdi’ e i Comuni che ne fanno parte, hanno saputo cavalcare quell’onda di voglia di outdoor che ha invaso l’Italia e l’Umbria. Quest’anno, dopo la partecipazione alle fiere del TTG di Rimini e della BIT di Milano è stato possibile programmare un evento che, oltre la promozione, potesse coinvolgere gli operatori di settore e le attività ricettive. Le prenotazioni per le attività outdoor saranno preliminarmente, e fino a due settimane prima dell’evento, riservate a coloro che prenoteranno almeno una notte all’interno di una delle strutture ricettive del territorio. L’obiettivo è quello di intraprendere un vero e proprio cammino che, attraverso questa e altre iniziative, portino il pubblico a individuare il territorio dell’Umbria meridionale come una destinazione vocata al turismo lento e alle attività outdoor.