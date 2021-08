Concerto Sangiovanni a Terni: prevendita dei biglietti al via. ‘Ressa’ in centro per comprarli

C’è attesa per il concerto di Giovanni Pietro Damian – per tutti ‘Sangiovanni’ – in programma domenica 29 agosto alle 21.30, all’anfiteatro Romano di Terni. La presentazione dell’evento, organizzato dall’assessorato comunale al turismo, è avvenuta giovedì mattina in Comune alla presenza dell’assessore Elena Proietti.

Biglietti, prezzi e prevendita

La prevendita è stata aperta alle 12.30 di giovedì 19 agosto, presso il negozio New Sinfony in Galleria del Corso a Terni, nelle tabaccherie convenzionate VivaTicket (qui l’elenco di quelle presenti a Terni) e, ovviamente, sul portale www.vivaticket.com. Il costo del biglietto è di 35 euro (33 euro e 2 di prevendita). Per accedere al concerto sarà necessario il Green pass oppure un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Per questo motivo la regione Umbria ha messo a disposizione La Regione Umbria ha anche messo a disposizione dei tamponi rapidi per i giovani di età compresa fra i 12 e 18 anni sprovvisti di Green pass e in possesso del biglietto per il concerto, effettuabili presso la farmacia comunale di Porta Sant’Angelo nella giornata di sabato 28 e domenica 29 fino alle ore 14. Non è stato indicato un numero preciso di biglietti messi a disposizione perché non essendoci l’obbligo di riempire l’anfiteatro al 50% rimane solamente il distanziamento previsto di un metro, che decade però in caso di congiunti. Tradotto: più ‘congiunti’ saranno presenti e più biglietti potranno essere venduti.

In fila dall’alba a Terni

Intanto il negozio New Sinfony, dall’alba di giovedì (le prime segnalazioni parlano di persone in fila dalle ore 5) è stato letteralmente preso d’assalto dai tanti a caccia di un biglietto per il concerto di Sangiovanni. Una fila che, composta soprattutto da giovanissimi e genitori, è andata crescendo con il passare delle ore.