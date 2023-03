Confesercenti Terni: Federici saluta e lascia. «Grazie a tutti»

di Italo Federici

Presidente Confesercenti Terni

Come tutte le cose nella vita hanno un inizio ed una fine, anche per me è arrivato il momento di chiudere una lunga e bella esperienza vissuta in questa importante associazione. Posso dire con orgoglio di aver dato il massimo, insieme ai miei collaboratori, per il bene del settore del commercio sempre con la finalità di agevolarne e risolverne anche il più piccolo dei problemi.

In tanti anni, con alti e bassi nell’economia nazionale e locale, gli esercenti e le istituzioni locali e regionali mi hanno sempre visto al loro fianco per il bene comune e la crescita del settore. Una decisione, quella di lasciare, che nasce dal desiderio e il bisogno di poter dedicare più tempo alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei interessi personali. Parte di questo tempo lo riserverò alla realizzazione della mia ‘creatura’ di cui ne vado orgoglioso – il calendario ‘Giranno pe’ Terni’ – affinchè non vada disperso tutto il patrimonio di ricerche effettuate in tanti anni. Non mi sono mai distinto per le formalità tuttavia ritengo doveroso salutare e ringraziare gli associati, i collaboratori e tutte le istituzioni.