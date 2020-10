Una 55enne italiana è stata trovata senza vita nel pomeriggio di sabato in un’abitazione in zona San Mariano, a Corciano. L’allarme è scattato dopo che la donna, da diverse ore, non rispondeva ai familiari: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso.

Condividi questo articolo su