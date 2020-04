Il Covid ferma il volley: «Non c’è più tempo». La Bartoccini è salva

La decisione era nell’aria, ma vederla scritta nero su bianco fa comunque un certo effetto. Nella serata di lunedì è stato diramato un comunicato che, di fatto, mette fine alla stagione italiana del volley. Lo firma la Lega Pallavolo Serie A.

L’annuncio

«Il consiglio di amministrazione della Lega Pallavolo, acquisito il parere delle tre consulte, recepisce la volontà della sospensione definitiva dei campionati, espresso a larga maggioranza (11 su 13) dalla consulta di Superlega e all’unanimità dalle consulte di Serie A2 e A3 che hanno richiesto la sospensione definitiva delle tre serie». Ora la volontà espressa verrà comunicata alla Federazione, che ha la responsabilità dell’ordinamento dei campionati, attendendo le sue determinazioni.

Stipendi e ipotesi playoff

Ora sarà una commissione a curare la gestione quadro delle trattative economiche con atleti e staff, per il taglio degli stipendi, come già fatto nel calcio di serie A e serie B. Resta la possibilità, per la Superlega (dove milita la Sir) di riaprire il proprio campionato esclusivamente per giocare i play-off, qualora ci siano le condizioni e le opportune autorizzazioni del governo e delle autorità sanitarie. Ipotesi che però, negli ambienti della pallavolo perugina, viene giudicata assai remota.

Decisione analoga per le donne

Era stata aggiornata a lunedì anche l’assemblea della Lega Volley Femminile. E anche da lì la decisione è stata di fermarsi: regular season finita, con classifica alla 19^ giornata, con classifica valida per l’assegnazione dei posti nelle coppe europee. Congelate le retrocessioni. E questa, pur nella tristezza della situazione, è una bella notizia per la Bartoccini Perugia, che di fatto si salva e rimane in massima serie.

Angeloni e Cecchetto si allenano via social