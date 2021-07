Cospea, con l’auto finisce contro altre due in sosta: danni

Incidente stradale nella serata di domenica in strada di Cospea, a Terni, non distante dal passaggio a livello. Una giovane donna al volante di una Lancia, ne ha perso il controllo finendo contro due auto – entrambe Peugeot – in sosta e senza nessuno a bordo, danneggiandole. Tre, quindi, i veicoli coinvolti e il bilancio sarebbe relativo ‘soltanto’ ai danni: nessun ferito. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri anche se le persone direttamente interessate dall’accaduto avrebbero sottoscritto il Cid per formalizzare la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su