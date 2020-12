Covid: «Reinfezione? «Ci sono stati casi, ma molto sporadici»

Il Covid-19 e la possibilità di reinfezione. È uno dei temi trattati martedì pomeriggio nel corso della conferenza stampa sull’andamento dell’emergenza – c’era anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro – dall’epidemiologo e direttore generale della prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza: «Sono stati segnalati – la risposta ad una domanda posta da un giornalista de Il Fatto Quotidiano – casi di reinfezione, sì. Tuttavia sono estremamente sporadici, è accaduto ad esempio ad Hong Kong ed in India. Il fenomeno esiste, ma che sembra essere molto raro. Il punto è che studi che erano stati fatti inizialmente avevano evidenziato una tendenza all’abbassamento dei livelli anticorpali nel corso del tempo e anche una tendenza alla negativizzazione in una percentuale di popolazione abbastanza rilevante. Poi i successivi hanno provato il contrario: gli anticorpi riuscivano a persistere nel tempo. Chiaro – ha concluso – che i risultati dipendevano dal tipo di metodo utilizzato per valutare la presenza di anticorpi e quantizzarli».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON